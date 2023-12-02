السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

عيد الطفولة، احتفالية ثقافة الأقصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

احتفالية ثقافة الأقصر،
احتفالية ثقافة الأقصر، فيتو

 شهد قصر ثقافة حوض الرمال بالأقصر احتفالية ثقافية فنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان"عيد الطفولة وحق الطفل والقوانين الدولية التي يستحقها الطفل" ألقاها طه أبو الفضل.

بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر ألقى قصيدتي"حب وأمل، أنتم المستقبل القريب"، تلاها فقرات فنية ومواهب لطلاب مدرسة الإمام الشعراوي من إلقاء الشعر والإنشاد الديني، والغناء الهندي للطالبة جنة، أعقبها العرض المسرحي لمسرحية "الطفولة فرحة"، فقرة الساحر والألعاب الترفيهية والتنورة والمسكات، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة رسم للأطفال علي الوجه، واختتم الحفل بالتكريمات للطلاب المشاركين.

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كما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوما ثقافيا مفتوحا متنوعا وتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية" فقرة اكتشاف الموهوبين، مسابقة ثقافية، ورشة رسم وتلوين، ورشة ابتكارات بالورق الملون، ألعاب ترفيهية للأطفال، مسرح عرائس".

جاءت الاحتفالية ضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، وسط بهجة وسعادة الحضور من جميع الأعمار.

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