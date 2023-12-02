إعدام عجل بقري 500 كيلو بمجزر الأقصر لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي

شكلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر لجنة بعضوية كلا من د. وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ود. أيمن محمد مدير مجزر الاقصر، للكشف على المواشى المعدة للذبح بمجزر الأقصر، فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبإشراف الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر.



وخلال عمل اللجنة للكشف على المواشي المعدة للذبح، تم إعدام عجل بقرى يزن حوالى ٥٠٠ كيلو، وذلك لإصابته بالصفراء من الدرجة الثانية، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة بأن اللحوم مصابة بالصفراء من الدرجة الثانية، ويستلزم إعدام اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى،وتم إعدام اللحوم بالطرق الصحية السليمة مع اتخاذ اللازم قانونيًا، وذلك حفاظا على صحة سلامة المواطنين.

Advertisements



وقال الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أن رؤية المديرية خلال الفترة المقبلة تتمثل في خلق جو مناسب للعمل بين الإدارات والتعاون بين جميع أفراد العمل.

وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة فيتو"، أن خطة عمل المديرية تتمثل في النهوض بالثروة الحيوانية من خلال الاهتمام بالوقاية من الأمراض الوبائية، وذلك بتوفير استخدام اللقاحات المختلفة في الثروة الحيوانية، ومقاومة الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والجلد العقدي، والطاعون للمجترات الصغيرة، وجميع الأمراض الوبائية بالتحصين، وايضا الاهتما بالثروة الحيوانية الصغيرة، عن طريق التحصين ضد انفلونزا الطيور، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة أيضا.

وتابع مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، لأن مهنة الطب البيطري هى خط الدفاع الأول، للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، لذلك جاري التنسيق مع جميع الجهات المختصة، للقضاء على الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان؛ مثل مرض السعار، عن طريق مكافحة الكلاب الضالة، والسل البقري.

ولفت مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر إلى أنه يتم إطلاق حملات بشكل دوري، للتأكد من صلاحية اللحوم بأنواعها، في الأسواق والمحال التجارية، وتحفيز الجزارين الذبح داخل المجازر الحكومية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أنه وفقا لخطة المديرية، جاري تنفيذ خطة شهرية لعقد ندوات إرشادية للمواطنين لتوعية بطرق المحافظة على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض المشتركة، والاهتمام بالوحدات البيطرية التي أنشأ تها مبادرة حياة كريمة، وتحسين خدمة صندوق التأمين على الماشية، وصرف التعويضات في حالة النفوق.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، إلى أن عمل المديرية مرتبط مع أجهزة أخرى داخل المحافظة مثل شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين، لشن حملات على المحال التجارية والجزارة، موضحا أن ذلك التعاون للحفاظ على صحة المواطن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ