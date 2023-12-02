مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الريال ضد غرناطة ويانج أفريكانز والأهلي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وابرزها ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني ويانج أفريكانز والأهلي بدوري الابطال ومباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



مازيمبي وصن داونز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

جوانينج جالاكسي وسيمبا – الساعة 3 عصرا

نواذيبو وبيراميدز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

يانج أفريكانز والأهلي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

Advertisements

النجم الساحلي وبترو أتلتيكو – الساعة 9 مساء

أسيك ميموزا والوداد – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا وفالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو & رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد & غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا & ريال سوسييداد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



آرسنال ووولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد ولوتون تاون – الساعة 5 مساء

بيرنلي وشيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست وإيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الأخدود والاتفاق – الساعة 5 مساء على قناة SSC HD

الفتح والطائي – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD

الرائد والوحدة – الساعة 8 مساء على قناة 2 SSC HD

الشباب والتعاون – الساعة 8 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



جنوى وإمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو وكالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان وفروسينوني – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



بايرن ميونخ ويونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج وهايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ وهوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا

بوخوم وفولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت وفيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لانس وليون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نانت ونيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي



ألانيا سبور وقونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

تشايكور ريزا سبور وإسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا

أضنة ديمرسبو وسامسون سبور – الساعة 6 مساء

بينديك سبور وجالاتا سراي – الساعة 6 مساء