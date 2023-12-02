السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

كارمن سليمان تنشر صورا من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كارمن سليمان، فيتو
كارمن سليمان، فيتو

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورًا من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة.

وكانت كارمن سليمان أطلت في حفل الافتتاح بفستان أنيق من اللون الأبيض نال إعجاب متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

 

 

أبرز الحضور

وكانت افتتح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الخميس بحضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان  محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

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كما حضر أيضا الفنان قصي خولي وماجي بو غصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينغ.

 

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الـ 3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.

 

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