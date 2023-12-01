أول تعليق من محمد عبدالمنعم بعد إصابته في مران الأهلي

أصيب محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي في مران الفريق الأول في تنزانيا، ليبتعد بذلك عن مواجهة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر محمد عبدالمنعم صورة لقدمه المصابة عبر حسابه الرسمي علي انستجرام وكتب قائلًا " الحمد لله".

مباريات الأهلي في شهر ديسمبر

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني، الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت 2 ديسمبر السادسة مساء.

ويلتقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الجمعة 8 ديسمبر التاسعة مساء.

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الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر.

وتنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر.

الأهلى- شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 25 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

سوف يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق، في حالة وصول الأهلي للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين 25 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء في الدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في نظمها الجديد.

وتقام النسخة الحديثة من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر 2023.

وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري والوصيف بيراميدز والرابع مودرن فيوتشر، وأخيرا سيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية).

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري بالإضافة للمباراة النهائية من البطولة يوم الخميس 28 ديسمبر.