استهدفت 3 قواعد عسكرية ودبابة ومدرعة، كتائب القسام تشن هجوما على جيش الاحتلال

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها استهدفت قاعدة رعيم ونتيفوت وسديروت برشقات صاروخية.



كتائب القسام تستهدف قواعد إسرائيلية



وأضافت كتائب القسام في بيانها اليوم الجمعة، أنها استهدفت باستخدام قذيفة تاندوم والأسلحة الرشاشة ناقلة جند تحمل جنودا إسرئيليين في شمال قطاع غزة

وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة من طراز شواظ في شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أشارت كتائب القسام إلى أنها استهدفت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأربع قذائف أثناء تحصنهم في بناية سكنية في منطقة بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن تل أبيب أبلغت الوسطاء أنها تريد العودة إلى اتفاق التهدئة مع حماس لمدة يوم واحد فقط، مقابل إطلاق سراح الأسرى من النساء والأطفال لدى الحركة، وزعمت أنها نقلت ذلك عن مصادر إسرائيلية.

Advertisements

ويأتي ذلك بعدما استأنفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العدوان على قطاع غزة بعد ساعات من نهاية الهدنة الإنسانية التي كانت لمدة يوم واحد فقط.

وفي السياق ذاته قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن سبب عدم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، هو الخلاف على نوعية الأسرى الذين تريد كل من حماس وإسرائيل الإفراج عنهم.

وأضاف اللواء سمير فرج أن إسرائيل تريد إطلاق سراح أسرى عسكريين وحماس ترفض ذلك إلا مقابل تبييض سجون الاحتلال من المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد الخبير العسكري لفيتو أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيستمر ليوم أو يومين ثم سيرضخ كلا الطرفين إلى الهدنة من جديد، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تحرير الأسرى وحماس تريد استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح سمير فرج أن إسرائيل لجأت في العدوان الذي تشنه في الوقت الحالي إلى سلاح الجو والصواريخ وابعدت المشاة والعمليات البرية عن المشهد.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفاد التلفزيون الفلسطيني، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة، لنحو 100.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ