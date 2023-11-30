زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)
نجح ممثل معروف بأنه "شبيه الرئيس الأوكراني"، في خداع مغنية روسية، لكي تدلي باعترافات مثيرة حول مساعدتها الجيش الأوكراني والتعاطف مع كييف.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
وخلال مقطع فيديو طويل نشره المخادعان الروسيان فوفان وليكسوس (فلاديمير كوزنيتسوف وأليكسي ستولياروف، عبر "تيلجرام"، ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي تقمص شخصيته المدون فوفان الذي يطلق على نفسه اسم "ماكس الانتحاري"، في مقابلة مع المغنية نارجيز زاكيروفا على موقع "يوتيوب"، لم يلبث الموقع أن حذفها.
ويظهر مقطع الفيديو، كيف أوضح المخادعان أنهما يتصلان بالمغنية نيابة عن وزير الثقافة الأوكراني السابق ألكسندر تكاتشينكو، بينما أطلقت نرجس على نفسها صفة "الوطنية الأمريكية"، معبرة عن حبها لأوكرانيا، واعترفت بمساعدتها للجيش الأوكراني ماديا، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.
شعار أوكرانيا
أيضا، تحدثت المغنية عن "مدى المعاناة التي مرت بها أثناء إقامتها في موسكو"، وألقت باللوم على منتجها الروسي السابق مكسيم فادييف في جميع المشكلات، وأظهرت وشمًا على شكل شعار أوكرانيا.
وأبدت عزمها وضع وشم آخر مع القومي الأوكراني المتطرف، المتعاون مع النازي في الحرب العالمية الثانية، ستيبان بانديرا.
يشار إلى أن نارجيز زاكيروفا هي مغنية روسية/سوفيتية من أوزبكستان ولدت في الاتحاد السوفيتي عام 1970، واشتهرت في روسيا باسم نارجيز، وحصلت على الجنسية الأمريكية، وفي عام 2017 منعت من دخول أوكرانيا لقيامها بجولة فنية في شبه جزيرة القرم، وتم اتهامها بـ "دعم سياسات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا".
ممنوعة من دخول روسيا 50 عاما
وخرجت المغنية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من روسيا إلى أوزبكستان، وبدأت في مهاجمة السياسات الروسية والجيش الروسي، ومنعت على إثر ذلك من دخول الأراضي الروسية لمدة 50 عاما.
يذكر أن الثنائي فوفان وليكسوس نجحا في الإيقاع بعدد من المشاهير من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، والفنان إلتون جون وغيرهم.
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