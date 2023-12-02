السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تفاصيل إعلان العمل التاريخي الخاص بالزراعة والغذاء والمناخ بـ COP 28

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

 أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 أن 134 من قادة العالم قد وقعوا على إعلان العمل التاريخي الخاص بالزراعة والغذاء والمناخ، كما تم الإعلان عن حشد تمويل يزيد عن 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم الأمن الغذائي في ظل مكافحة تغير المناخ، وشراكة جديدة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس لابتكار النظم الغذائية في حقيقة تغير المناخ.

ويتناول الإعلان الانبعاثات العالمية مع حماية حياة وسبل عيش المزارعين الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لتغير المناخ.

Advertisements

وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤول البيئة وCOP28 للنظم الغذائية إنه لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، إذا لم يعالج بشكل عاجل التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ.

وأضافت مريم أنه يجب على البلدان أن تضع النظم الغذائية والزراعة في قلب طموحاتها المناخية، ومعالجة الانبعاثات العالمية وحماية حياة وسبل عيش المزارعين الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، متابعة أن التزام البلدان في جميع أنحاء العالم اليوم سيساعد في بناء نظام غذائي عالمي مناسب للمستقبل.

وتضم البلدان الـ 134 الموقعة على الإعلان أكثر من 5.7 مليار شخص وما يقرب من 500 مليون مزارع، وتنتج 70 في المائة من الغذاء الذي نأكله، وهي مسؤولة عن 76 في المائة من جميع الانبعاثات الناجمة عن النظم الغذائية العالمية أو 25 في المائة من إجمالي الانبعاثات على مستوى العالم.

وستساعد الموافقة على الإعلان في تعزيز النظم الغذائية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والحد من الانبعاثات العالمية، والمساهمة في المعركة العالمية ضد الجوع، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). ويؤكد الإعلان – وهو الأول من نوعه في عملية مؤتمر الأطراف – على الحاجة إلى عمل مشترك بشأن تغير المناخ، الذي يؤثر سلبًا على جزء كبير من سكان العالم، وخاصة أولئك الذين يعيشون في البلدان والمجتمعات الضعيفة.

الإعلانات الرئيسية بشأن الزراعة والغذاء

وتشمل الإعلانات الرئيسية التي صدرت في جلسة اليوم ما يلي:

  • أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس شراكة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لأنظمة الغذاء والابتكار الزراعي والعمل المناخي، تركز على البحوث الزراعية وتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية وتمويل المساعدة الفنية لتنفيذ الإعلان.
  • تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية توحد المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث حول الأمن الغذائي والقدرة على الصمود والتكيف مع المناخ.
  • أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ومجموعة من الشركاء عن جهد تعاوني لتقديم تعاون فني عالي الجودة للبلدان وللمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان. وتعهد الشركاء الذين يقفون وراء التعاون الفني التعاوني بتقديم أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في شكل دعم جديد ومتوافق حديثًا، مع الالتزام أيضًا بزيادة التنسيق عبر محافظهم الأوسع.
  • أطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مجلس الأعمال العالمي المعني بالتنمية المستدامة (WBCSD) ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وبدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، خطة العمل بشأن المناظر الطبيعية المتجددة. وسيشهد ذلك توحيد جهود منظمات الأغذية والزراعة الرائدة لتوسيع نطاق الزراعة المتجددة، وتحويل 160 مليون هكتار إلى الزراعة المتجددة بحلول عام 2030، مصحوبة باستثمارات مستقبلية بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، وإشراك 3.6 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم.
  • أطلق الأبطال رفيعو المستوى، بالتعاون مع الجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك المزارعين والشعوب الأصلية والمستهلكين والمدن والشباب والشركات والمؤسسات المالية والمؤسسات الخيرية وغيرها، نداء للعمل من أجل تحويل النظم الغذائية من أجل الناس والطبيعة والمناخ. دعمًا للإعلان ولتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بشأن النظم الغذائية من قبل جميع الجهات الفاعلة.
  • تتألف أجندة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بشأن النظم الغذائية والزراعة من أربع ركائز، تغطي القيادة الوطنية، والجهات الفاعلة غير الحكومية، وتوسيع نطاق الابتكار، والتمويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

COP28 الأمم المتحدة ا تغير المناخ COP28 تغير المناخ مكافحة تغير المناخ

مواد متعلقة

"ألتيرا" أكبر أداة استثمارية خاصة في العالم لمكافحة تغير المناخ

رئاسة cop 28 تستحدث برنامجا جديدا لتمويل المناخ، تعرف على تفاصيله

رئيس cop28: العالم سيحتاج إلى 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 لتمويل المناخ

40 رئيس دولة يلقون كلمتهم اليوم في القمة العالمية للمناخ بـ COP 28 (صور)

مؤتمر المناخ COP 28، حضور لافت للملك تشارلز والأطراف يلتقطون صورة تذكارية معه (صور)

بداية سريعة، مؤتمر المناخ يحصد 300 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار في يومه الأول

بدء وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مؤتمر المناخ COP28

وزيرة البيئة: مصر تستهدف إنتاج 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز التنزاني

إحباط 33 محاولة تهريب بجمارك مطار القاهرة

ارتفاع سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني والقناة الناقلة

غدا، إيقاف عدد من القطارات عن العمل لهذه الأسباب

حبس عامل لاتهامه بالإتجار في مخدر الإستروكس بالسلام

علاوات يستحقها الموظفون في الحكومة خلال عام (إنفوجراف)

ماتت فجأة، اللحظات الأخير في حياة عروس الشرقية، هذه نتائج الفحوصات الطبية ووصيتها (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 3-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 3-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

تحت الصفر بـ 40 درجة، أبرد مكان في العالم، كيف يعيش سكانه؟

بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

علاوات يستحقها الموظفون في الحكومة خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية