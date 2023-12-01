السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

عمرو أديب يكشف عن انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء ويحذر من الدولرة

سعر الدولار اليوم،
سعر الدولار اليوم، فيتو

سعر الدولار، قال عمرو أديب: "الدولار سعره نزل أكثر من 5 جنيهات في السوق السوداء ووارد ينزل ويطلع، إنما الغريب إن امبارح زعل بعض الناس كإن حد عنده انسان عزيز عليه في غرفة الإنعاش وحالة هستيريا وصخب من تراجعه وهبوطه".

 

حزب المضاربين بالدولار

وتابع خلال برنامج “الحكاية” المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”: "طيب ما ينزل إحنا عايزينه ينزل، هو فيه ايه يا جماعة انتوا عايزينه يطلع ولا ينزل؟ فيه فريقين، فريق عنده رغبة أن الدولار يرتفع ويقولك ادي المصيبة والدولار بيطلع وده بنسميه قسم الندب الرسمي".

 

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سعر الدولار بالسوق السوداء

وأضاف: "ياريت الدولار يبقى التلاتة بتلاتة صاغ، ايكش يولع الدولار فيه ايه يا جماعة انتوا عايزين ايه ينزل ولا يطلع"، مؤكدًا:"الدولار نزل من 51.5 جنيه الي 45  و44 جنيها ومش عارف اذا كان هيكمل في نزوله ولا هيطلع؟ انا من الناس اللى عايزه الدولار ينزل علشان الناس تعرف تعيش".

 

حل أزمة الدولار

ولفت: "متحدث الحكومة قال ازمة الدولار الي زوال، طيب زي الفل هو مش لما بينزل الدولار الأسعار تنزل هي كمان ولا ايه؟طيب انا لا يهمني الدولار ينزل أو يطلع ولكن عايزين أسعار السلع تنزل علشان الناس تقدر تعيش".

 

سر تراجع سعر الدولار 

وواصل: "عرفت انه فيه حصة من الشرقية للدخان بقيمة 650 مليون دولار دخلت البلد وفيه بيع حاجات تانية، ودي ممكن تكون سببا في هبوط سعر الدولار، وانا نفسي ينزل سعر الدولار الأرض، بس اللي انا عايزه يبقى فيه تفسير لما يحدث".

 

 

انخفاض اسعار السلع

وأكمل: "أرجوكم وأتوسل إليكم زي ما الدولار بينزل عايز اشوف الجبنة والعصير والعيش وكل السلع بتنزل، احنا لما الدولار بيطلع في ثانية بنلاقي سعر جديد علي السلعة، ليه بقى لما ينزل الدولار مبنشوفش السلع سعرها بينزل، عايزين بقى طالما فيه توفر في الدولار وانخفاض لسعره يبقى نشوف الكهربا مبتقطعش".


منع الدولرة

وأكد:"سعر الجنيه عندنا بقى صعب، وانا بقولكم امنعوا الدولرة ممكن نيجي نشتري أي سلعة التاجر يقولنا روح هات دولار ودي كارثة انا بحذر منها، وكل ده اللي بيشيله المواطن، هل احنا محتاجين نوري للتجار العين الحمراء؟ جملتي واضحة اهي اصل خلاص يا روح ما بعدك روح".

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ميزة الوضع السياسي الإقليمي

وأوضح:"الوضع السياسي الإقليمي قد يكون جزء من حل الأزمة الاقتصادية لمصر نظرا لقيمتها ودورها، لازم تبيع بعض الشركات والمصانع الحكومية وتجدول ديونك وتجذب استثمارات من الخارج، فلينهار الدولار وليذهب إلى الجحيم ولكن لازم تعرفوا إن لو انخفاضه مش مرتبط بتوفر الدولار بالسوق ممكن نلاقيه الاثنين أو الثلاثاء بيطلع تاني".

 

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