رهانات فريد زهران في انتخابات الخارج.. انحيازه للديمقراطية ومجتمع الحقوق يقربه من أصوات أمريكا.. ومشروعه للمهاجرين يعزز فرصه لدى المغتربين بالدول العربية

مع انطلاق أولى أيام عملية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ثارت التكهنات حول فرص المرشحين، ومناطق النفوذ في أصوات الخارج لكل مرشح، ونقاط القوة التي ترجح حظوظه لدى الناخبين.

ويبرز اسم المرشح الرئاسي فريد زهران الذي نشط وحملته خلال الفترات الماضية في تسويق برنامجه الرئاسي، وحرص على الالتزام التام بمفردات الخطاب الديمقراطي ومبادئه في اللقاءات الإعلامية والجماهيرية، والسؤال الذي يطرح الآن: أي البلدان أقرب إلى مشروع فريد زهران السياسي حسب تقارير وتوقعات حملته الانتخابية.

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أمريكا والدول العربية الأقرب إلى مشروع فريد زهران

يقول الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن البلدان الأكثر قربا من مشروعهم السياسي والمتوقع أن تساهم في ترجيح كفتهم في أصوات ‏المصريين بالخارج الولايات المتحدة الأمريكية، ‏في إشارة إلى التزام فريد زهران بالمنهج والخطاب الديمقراطي ومجتمع الحقوق والحريات بما يناسب هوى المصريين في أمريكا.

يوضح الشناوي في تصريح خاص لـ«فيتو» أن المرشح الرئاسي فريد زهران يملك أيضا قاعدة مميزة في البلدان العربية القريبة من مصر، لاسيما أن فريد زهران صاحب تاريخ طويل من الدعم والمساندة لقضايا الأمة العربية، وعلى ‏رأسها القضية الفلسطينية، كما يتضمن برنامجه رؤيه خاصة للعلاقات المصرية العربية والمصريين في الخارج، وكيفية تنميتهم وربطهم أكثر بالوطن في كافة أمور حياتهم. ‏

رؤية حملة فريد زهران للعملية الانتخابية

ويرى معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن العملية الانتخابية ‏خارج مصر تسير حتى الآن بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الحملة تأمل حرص جميع المصريين في كافة ‏أنحاء العالم على التواجد والإدلاء بصوتهم.‏

وأوضح الشناوي أن الفترة القادمة فاصلة في مستقبل الوطن، وهو أمر ‏يجب أن يهتم به كافة المواطنين سواء في الداخل أو الخارج. ‏

وأكد المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن الحملة قامت بتسويق البرنامج ‏الخاص بالدكتور فريد زهران بشكل كبير من خلال المصريين في الخارج وعبر أمانات الأحزاب ‏المشاركة بالحملة الرئاسية متوقعا ان يكون لفريد زهران نصيب وافر من أصوات الخارج.

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتوافد الناخبون المصريون على مقر السفارة المصرية بأبو ظبي بالإمارات، ومقر القنصلية المصرية بدبي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول.

وحرص كبار السن والمسنين على الإدلاء بأصواتهم كما حضر بعض كبار السن على كراسي متحركة بالإمارات وقطر؛ حرصًا منهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.

كما تداولت وسائل الإعلام والصحف ومواقع التواصل صور لأعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، وهم يحملون الأعلام المصرية ومتوجهين لمقر السفارة والقنصلية المصرية في السعودية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وشهدت أيضا أرض المعارض المنعقد بها مقر اللجنة الانتخابية بالكويت إقبالا كثيفا من الساعات الأولى لفتح باب اللجان من قبل المصريين هناك.