أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة واشتعالها فى اسوان

حصلت "فيتو" على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ملاكى واشتعال النيران فيها،وهم كل من زياد عبد الوهاب أبازيد وكيل نيابة إسنا الجزئية، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وحسن محمد علاء الدين مستشار بمحكمة أسوان الجزئية مصاب بجرح قطعى بالجبهة وكدمات وسحجات فى أماكن متفرقة،وأبوالحسن محمد محمود وكيل نيابة إسنا الجزئية ومصاب بكدمات متفرقة فى الجسم،وشخص رابع عثر عليه داخل السيازة جثة متفحمة مجهول الهوية.

يذكر أن شخصا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى اشتعالها، بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة

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تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مدير مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ما أدى إلى اشتعالها بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية الغنيمية التابعة لمركز ادفو.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس لتلقى العلاج اللازم، حيث أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص ومصرع شخص آخر تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

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