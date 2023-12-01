الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التعليم العالي: المعهد القومي للبحوث الفلكية ينظم ورشة عمل مصرية إيطالية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، ورشة عمل مُشتركة بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار تحت عنوان "أهمية العلوم والتكنولوجيا في مجال حماية التراث الحضاري"

وأقيمت الورشة  بحضور المستشار العلمي والثقافي دومينيكو مارتينيز، والبروفيسور جوسبينا كابرياتي، والبروفيسور أندريا انجيليني من المركز الوطني للبحوث بدولة إيطاليا.

التعليم العالي: المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ينظم ورشة عمل مصرية إيطالية

وافتتح الورشة الدكتور جاد القاضي، وأكد خلال كلمته على أهمية التعاون بين المعهد والجانب الإيطالي، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال العام الجاري؛ لإنشاء مركز مشترك للفلك والعلوم الفلكية في مصر؛ بهدف دراسة مجالات الفلك والفيزياء الفلكية، بما في ذلك دراسة الثقوب السوداء والكواكب الخارجية وعلم الفلك النظري، مما يُعزز من قدرات مصر في مجال علوم الفلك.

Advertisements

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن الورشة تناولت تقديم شرح عن إمكانيات المعهد فى مجال التراث الحضاري سواء الاستكشاف أو الحماية من المخاطر الطبيعية وكذلك تقديم نبذة عن الدراسات الجيوفيزيقية التى تمت في "تل المسخوطة" بمحافظة الإسماعيلية، كمشروع مُشترك بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمركز الوطني للبحوث بإيطاليا، كما تم تناولت استخدامات بعض التقنيات في مجال الجيوفيزياء لدراسة وتفسير الآثار السلبية على بعض الأثار المصرية القديمة وكيفية حمايتها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هند عزت الباحثة بمعمل أبحاث الفضاء، أن الورشة تناولت دراسة بعض الأمثلة للحالات الخاصة باستخدام مغناطيسية الجيوفيزياء الأرضية في نطاق بعض الأماكن الأثرية في مصر.

شهد فعاليات ورشة العمل، الدكتور أحمد غطاس نائب رئيس المعهد، والدكتور عباس محمد رئيس قسم المغناطيسية والكهربية الأرضية بالمعهد، والدكتور طارق فهمي رئيس معمل المغناطيسية الأرضية بالمعهد، والدكتور أشرف خزيم بمعمل الكهربية بالمعهد، والدكتور مدحت إبراهيم أستاذ الأطياف وتطبيقاتها بالمركز القومي للبحوث، ولفيف من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية وبعض المراكز البحثية والجامعات المصرية.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، تم تنظيم حلقة نقاشية لتبادل الأسئلة والمُناقشات بين الحضور.

المستشفيات الجامعية جاهزة في أي وقت.. رفع موازنتها لـ 28 مليار جنيه.. ووزير التعليم العالي: لدينا 33 ألف سرير وجار إنشاء 30 مستشفى جديد

التعليم تستعرض الخطة الاستراتيجية لمدة 5 سنوات، 25.5 مليون طالب في 60 ألف مدرسة، وهذه أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المعهد القومى للبحوث الفلكية التعليم العالي الثقوب السوداء الدكتور جاد القاضي القومي للبحوث الفلكية معهد القومي للبحوث الفلكية

مواد متعلقة

المستشفيات الجامعية جاهزة في أي وقت.. رفع موازنتها لـ 28 مليار جنيه.. ووزير التعليم العالي: لدينا 33 ألف سرير وجار إنشاء 30 مستشفى جديد

التعليم تستعرض الخطة الاستراتيجية لمدة 5 سنوات، 25.5 مليون طالب في 60 ألف مدرسة، وهذه أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية

وزير التعليم العالي: إنشاء 33 مستشفى جديدًا

الأكثر قراءة

حمى الضنك، تحذير عاجل لأهالي سفاجا من المياه

للعودة لاتفاق التهدئة لمدة يوم، إسرائيل تبلغ الوسطاء بهذا الشرط وتنتظر رد حماس

أول تعليق من حكومة الاحتلال على مخطط الاستيلاء على شمال غزة

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

أخبرت به دولا عربية، تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على شمال غزة

سلمى الشيمي بعد الإفراج عنها: أنا مريضة منعزلة مظلومة ومحطمة

جماهير الهلال تحاول استفزاز رونالدو بالهتاف لـ ميسي وهذا رد فعل الدون (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز ميدياما على شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

زفة بالسيارات المزينة بالأعلام المصرية أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بماليزيا (صور)

إطلاق مبادرة لسان المصري بمتحف التحرير

آيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

برغم صغر عدد كلماتها، 10 فضائل للتهليل والتحميد والتسبيح

أحاديث لا تصح عن فضائل سورة النصر

المزيد
الجريدة الرسمية