المستشفيات الجامعية جاهزة في أي وقت.. رفع موازنتها لـ 28 مليار جنيه.. ووزير التعليم العالي: لدينا 33 ألف سرير وجار إنشاء 30 مستشفى جديد

تواصل المستشفيات الجامعية دورها الهام والحيوي، في تقديم خدماتها الطبية في كافة المحافظات، جنبا الى جنب مع دورها الرئيسيى كمراكز للتعليم الطبى والبحث العلمى، كما انها تقدم دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.



وزير التعليم العالي: ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه في عام 2023

وأشارالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى إرتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها 125 مستشفى جامعيًا، توفر ٣٣ ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، موضحًا أنه جار إنشاء ٣٣ مستشفى جامعي جديد.

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أيمن عاشور: المستشفيات الجامعية توفر ٣٣ ألف سريرًا

ونوه أيمن عاشور إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرات الأورام.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية واختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة، موضحًا أن الوزارة وقعت إتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

ومن جهته أشار عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى الاستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.