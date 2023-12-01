قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن الظواهر الفلكية لشهر ديسمبر، حيث يشاهد القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان فى 2 ديسمبر.

وقال تادرس: إنه نظرا لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ينصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراه بجوار القمر في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

موضحا أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة ويظهر كسحابة مجسمة كما رآه جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجما فقط.

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ويصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس في 4 ديسمبر تبلغ 21 درجة تقريبا وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب سريعا في حوالي الـ 6:10 مساء.



القمر وسبيكا

ويشرق القمر يومى 8,9 ديسمبر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجم في برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 2:50 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ومن الجدير بالذكر أن نجم Spica هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بحوالي 260 سنة ضوئية.

وفى 9 ديسمبر يشرق كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم في الـ 3:30 صباحامقترنا مع القمر حيث نراهما متجاوران في السماء، ويظلا مرئيان إلى أن يختفيا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وفى 13 ديسمبر يظهر القمر الجديد وهو محاق جماد الأخر ون يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

زخة شهب الجوزاء

وتزين السماء شهب الجوزاء Geminids أو التوأميات يومى 13,14 ديسمبر وهي ملكة الزخات الشهابية، ويفضلها الكثيرون حيث تُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة إذ يصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها



و تنتج زخة التوأميات من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982 وتهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر 14 ديسمبر وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء



و أكد أن غياب القمر في تلك الليلة سيجعل الرؤية مثالية للكثير من الشهب الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ولا يوجد اي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على إرتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض..



ويرى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) يوم 17 ديسمبر، حيث يكونا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:30 مساء تقريبا.



الإنقلاب الشتوي

ويحدث الانقلاب الشتوي في هذا الموعد من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.. ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية



واوضح تادرس أنه عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف.



و يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

زخة شهب الدب الأصغر

وتزين شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) السماء يومى 21,22 ديسمبر وهى من الزخات الشهابية الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، وتنتج هذه الشهب عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790... تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها



والتوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها فى ليلة 21 وفجر 22 ديسمبر وسيحجب ضوء القمر الأحدب رؤية بعض الشهب الخافتة هذا العام..



ويترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) 22 ديسمبر حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيان طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:30 صباحا تقريبا..



ويترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور 24 ديسمبر، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:15 صباح اليوم التالي، علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع..

ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في 27 ديسمبب، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %



ويبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد وقمر الليالي الطويلة وقمر عيد الميلاد (الكريسماس) علما بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة



ويشرق القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في الـ 6:30 مساء يوم 28 ديسمبر وبولوكس هو ألمع نجم في برج الجوزاء (التوأم)، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد فجر اليوم التالي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس..

ويشرق القمر مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان للمرة الثانية خلال هذا الشهر حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران في الـ 7:30 مساء تقريبا، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.