الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية لكرة السلة 3×3 رجال وسيدات

افتتاح البطولة الأفريقية
افتتاح البطولة الأفريقية لكرة السلة 3×3 رجال وسيدات،فيتو

كرة السلة، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات افتتاح البطولة الأفريقية للسلة 3×3 رجال وسيدات، بمضمار لدراجات باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 3 ديسمبر الجارى، بحضور قيادات الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري للسلة.

 

يتأهل الفائز بالبطولة إلى المرحلة الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات فقط.

 

بداية رائعة لرجال منتخبنا الوطني في البطولة بعد الفوز على أوغندا والجزائر

وشهدت البطولة بداية رائعة لرجال منتخبنا الوطني في بطولة إفريقيا 3X3، بعد الفوز على أوغندا والفوز على الجزائر.

 

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في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "شهدت الرياضة تطورًا بشكل غير مسبوق علي مر العصور في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من ناحية البنية التحتية والمنشآت وتدريب الكوادر البشرية، ولهذا صار مصر قادرة علي استضافة البطولات الدولية والقارية في أي وقت".


وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى الإنجازات على المستوى الرياضي تسير وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى.


وكشف صبحي أن، الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالانجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.


وتضم قائمة منتخب مصر كل من: أحمد ياسر عبدالوهاب وعمرو زهران وميدو طه ويوسف رفعت، بينما يضم منتخب السيدات كل من: ثريا محمد وندين سبعاوي ورنيم الجداوي ورضوى سالم.


وكان منتخبي الناشئين والناشئات نجحوا في التتويج بلقب بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة حيث تمكن منتخب الناشئين من الفوز على المغرب في النهائي وتوج باللقب، وكذلك على مستوى الناشئات واجه منتخبنا المغرب وانتصر عليه وتوج باللقب أيضًا، والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.

 

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة منتخبي الناشئين والناشئات لكرة السلة بعد الفوز بلقب بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة ناشئين وناشئات، التي أقيمت منافساتها على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

 

تمكن منتخب الناشئين من الفوز على المغرب في النهائي وتوج باللقب، وكذلك على مستوى الناشئات واجه منتخبني المغرب وانتصر عليه وتوج باللقب أيضًا، والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.


وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز للاعبي ولاعبات الناشئين والناشئات، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز بلقب البطولة، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنيًا التوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة مشاركاتها القارية والدولية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولة الأفريقية للسلة إستاد القاهرة الدولي كرة السلة

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