دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يضرب الترجي بثلاثية

سقط الترجي الرياضي التونسي في فخ الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

مباراة الهلال السوداني والترجي التونسي

ومنح المدافع الدولي ياسين مرياح التقدم لفريق الهلال بهدف عكسي قبل أن يسجل الغربال الهدف الثاني للهلال السوداني من ضربة جزاء في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني ذلل الترجي الفارق عبر هدف الغامبي كيبا سوى في الدقيقة 59 قبل أن يعود الهلال لتسجيل الثالث عن طريق ابدو ندايي في الدقيقة 78.

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مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات، حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغاني بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط