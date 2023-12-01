الكشف على 1142 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة (صور)

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية النجاح بمدينة التحرير يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتم الكشف خلالها على 1142 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة طبية .

الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة، فيتو

الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة، فيتو

الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة، فيتو

الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة، فيتو





وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 223 - عيادتي الأطفال 317 - الجراحة 106 - النساء 60 - تنظيم الأسرة 41 - العظام 178- الأسنان 56- القلب 74- الأنف والأذن 153)

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بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.





الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة، فيتو

الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة، فيتو

الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة، فيتو

الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النجاح بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.