استمرار تدريب مشواري "تنمية مهارات " بمراكز شباب البحيرة (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريب مشواري تنمية مهارات، للمرحلة السنية من 10 حتى 17 سنة لتدريبهم على اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الابتكاري والجاهزية للعمل وذلك بالأمس بمركز شباب دسونس أم دينار بدمنهور.



تدريب مشواري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

تدريب مشواري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

تدريب مشواري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

وأكد إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).

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وفي هذا الصدد أشار وكيل المديرية، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجه إلى تنفيذ مثل هذه المعسكرات التي تفيد النشء والشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدا على إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

تدريب مشواري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

تدريب مشواري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

تدريب مشواري بمراكز شباب البحيرة، فيتو



والجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر وكيل المديرية ويتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة واشرافهم وادارة التدريب والمشروعات بالمديرية.