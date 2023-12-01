الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إطلاق مبادرة لسان المصري بمتحف التحرير

المتحف المصري بالتحرير،فيتو
المتحف المصري بالتحرير،فيتو

أطلق المتحف المصري بالتحرير مبادرة تحت عنوان "لسان مصري" لإعادة إحياء مدرسة اللسان المصري القديم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لسان مصري.

وأوضح الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات والفعاليات تهدف إلى حماية التراث المكتوب والمحكي الذي وصل إلينا من مصر القديمة وذلك من خلال ملء الفجوة المعرفية بين مصر القديمة والمعاصرة من خلال معلومات علمية موثوقة من مصادر علم المصريات بلغة واضحة ومبسطة

ويأتي ذلك من خلال إحياء مدرسة اللسان المصري القديم التي تعود جذورها إلى كل من عالمي المصريات هنري بروكش وتلميذه أحمد باشا كمال وكان مقرها بالمتحف المصري والتي كان قد تخرج منها عدد كبير من الأساتذة على رأسها الدكتور محمود حمزة أول مدير مصري للمتحف المصري بالتحرير كما كانت النواة الأولي لمدرسة المتحف المصري بالتحرير وهي الآن تعود إلى بيتها الأول لتكون منارة لعلم المصري.

Advertisements

مبادرة لسان مصري

ومن جانبه قال د. عمرو الهواري  أستاذ علم المصريات بجامعة بون الألمانية والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن فكرة مبادرة لسان مصري بدأت عام 2021 تحت مظلة الدكتورة فايزة هيكل، بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار بالقاهرة ومشروع القاموس المصري القديم العريق للأكاديمية العلمية لمقاطعة برلين براندنبورج الالمانية والمتحف المصري بالتحرير.

المتحف المصري بالتحرير 

وفي إطار تدشين المبادرة نظم المتحف ندوة تحت عنوان "إني اتكلم إليك فاسمعني... قراءة مصرية لبردية الفلاح الفصيح"، تضمنت عدد من المحاضرات عن مشاكل التمثيل الثقافي ألقاها د. عمرو الهوارى، وأخرى حول الترجمة الثقافية ألقاها الأستاذ أحمد عثمان باحث علم المصريات بالجامعة الأمريكية وجامعة كولون بألمانيا بالإضافة إلى قراءة أدائية لبردية الفلاح الفصيح ألقاها كل من الفنانين حمزة العيلي وأكرم مصطفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري مصر القديمة مبادرة لسان مصري أول مدير مصري للمتحف المصري بالتحرير

مواد متعلقة

15 صورة ترصد مراحل إقامة المتحف المصري بالتحرير في ذكرى إنشائه الـ 121

السياحة والآثار تلغي احتفالات الذكرى 121 لافتتاح المتحف المصري بالتحرير تضامنا مع غزة

الأكثر قراءة

مجموعة الاهلي، ميدياما الغاني يفوز 2-1 على شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

رئيس الاستعلامات المصرية يكشف حقيقة وصول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لمعبر رفح

بيان من الزمالك لتهدئة الجماهير بسبب تصريحات وكيلة لاعبين بقناة النادي عن احتراف زيزو

محاكمة مرتضي منصور لاتهامه بسب وقذف محام شهير غدا

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يضرب الترجي بثلاثية

مصر واليابان ترفضان التهجير القسري للفلسطينيين

أسعار هواتف سامسونج فى مصر 2023

آيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية

Advertisements

منوعات

المزيد

زفة بالسيارات المزينة بالأعلام المصرية أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بماليزيا (صور)

إطلاق مبادرة لسان المصري بمتحف التحرير

آيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية

مستشفى الزقازيق العام ينجح في إجراء جراحة دقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر ديسمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم صغر عدد كلماتها، 10 فضائل للتهليل والتحميد والتسبيح

أحاديث لا تصح عن فضائل سورة النصر

تفسير حلم أكل الزيتون في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية