أغرب أسباب استبعاد والتحقيق مع مديري المدارس.. تقطيف الملوخية بالدقهلية.. والاستعانة براقصتين في حفل بالجيزة.. واستبدال تحية العلم بـ"زبادي كرنب زبادي" بدمياط

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول خبر عن فتح تحقيق في واقعة تقطيف الملوخية داخل إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية أثناء جولة رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

جانب من الضبط، فيتو

تقطيف الملوخية داخل إحدى مدارس الدقهلية

كشفت جولة شنها اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، قيام إداريين بمدرسة بتقطيف الملوخية داخل مكاتبهم في أوقات العمل الرسمية.

وقرر رئيس ميت غمر إحالة مدير المدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشئون القانونية، وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل.

جانب من الضبط



جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها رئيس المركز، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

جانب من الضبط

وأظهرت الصور الخاصة بجولة رئيس المركز أثناء مروره على أحد المدارس، وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الموظفين بالمدرسة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبعد واقعة الدقهلية، ننشر خلال هذا التقرير وقائع إحالة مديري المدارس لأسباب غريبة مثل واقعة تقطيف الملوخية بمدرسة بالدقهلية.

إحالة مدير مدرسة بمحافظة قنا بسبب الباعة الجائلين

فمنذ أيام أحال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، مدير ووكيل مدرسة وحدة أبودياب غرب الابتدائية المجمعة، إلى الشؤون القانونية بالمديرية، نظرا لتقصيرهما في إحكام إغلاق أبواب المدرسة والسماح للطلاب بالتعامل مع الباعة الجائلين من خارج المدرسة، وتدني مستوى النظافة بها.

كما قرر الوكيل إلغاء تكليف مدير مدرسة أبودياب غرب الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة دشنا التعليمية وعودته للتدريس لغياب الانضباط داخل المدرسة وإهمال توزيع الإشراف اليومي والاحتياطي.

إبعاد مديرة مدرسة خاصة بالجيزة بسبب راقصتين

وفي محافظة الجيزة، قامت وزارة التعليم المصرية، بـ إبعاد مديرة مدرسة عن منصبها وإحالة عدد آخر من مسؤوليها للتحقيق بسبب استعانة مدرسة خاصة براقصتين خلال حفل لتكريم أوائل الطلاب.

حيث ظهرت في مدرسة خاصة بمحافظة الجيزة ظهور راقصتين على مسرح المدرسة خلال حفل أقيم لتكريم أوائل الطلاب، بحضور أولياء الأمور، حيث أدت الراقصتان عدة فقرات خلال الحفل بشكل أثار استياء الحضور.

وانتشر حينها مقطع فيديو للحفل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ليثير عاصفة غضب أخرى، حيث طالب البعض بالتحقيق مع مسؤولي المدرسة بسبب هذا السلوك الذي رأوه "معيبا ولا يليق بمدرسة تقوم بتعليم النشء القيم والأخلاق الكريمة".

استبعاد مديرة مدرسة فى دمياط بسبب طالب يستبدل تحية العلم بـ"زبادى كرنب زبادى"

وفي عام 2016، شهدت مدرسة الإعدادية المشتركة بقرية الإسماعيلية التابعة للإدارة التعليمية بكفر سعد واقعة مؤسفة عندما استبدل طالب بالصف الأول الإعدادى المسئول عن أداء تحية العلم أثناء طابور الصباح النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية بـ" زبادى زبادى كرنب زبادى"، حيث تدخل أحد المدرسين وتناول الميكروفون من الطالب ونهره أمام طابور المدرسة، وقام المسئولين بالمديرية باستبعاد مديرة المدرسة

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

Advertisements

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.