الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

كارمن سليمان تتميز بإطلالة من مجموعة زفاف إيلي أبو فيصل بمهرجان البحر الأحمر

كارمن سليمان،فيتو
كارمن سليمان،فيتو

حرصت المطربة كارمن سليمان على الظهور بإطلالة مميزة في مهرجان البحر الأحمر الدورة الثالثة الذي يُقام حاليا فى جدة.

إطلالة كارمن سليمان

وأطلت كارمن سليمان بفستان أبيض طويل وضيق مع أكمام قصيرة وفتحة من الظهر، يظهر رشاقتها… والفستان من مجموعة زفاف إيلي أبو فيصل لـ2024، وكان بسيطا مزين بالفصوص.

 

وتركت كارمن سليمان شعرها منسدلا ناعما على كتفها من صالون الصغير مع مكياج بألوان هادئة مع خبيرة التجميل منار جميل.

 

أبرز الحضور

 

وحرص على الحضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان  محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

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كما حضر أيضا الفنان قصي خولى وماجي بوغصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينغ.

 

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته ال3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.

 

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