الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

سها الجندي تتفقد غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك في أول أيام التصويت خارج مصر.

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من جانبها، أشادت السفيرة سها جندي بسير العمل في الغرفة، ووجهت سيادتها بمواصلة المتابعة بشكل دقيق لضمان سرعة التدخل ومساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو

وقالت وزيرة الهجرة إن غرفة العمليات رصدت إقبالًا كثيفًا من قبل المصريين بالخارج في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن اليوم هو يوم عمل رسمي لديهم

 فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا وروسيا والمغرب وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية

وأكدت أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفعالية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.

الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو

واستمعت السيدة الوزيرة إلى كافة تفاصيل ما تم رصده وتلقيه عبر غرفة العمليات من استفسارات وردت من المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية، ومتابعة الغرفة لتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها وتذليل أية عقبات تواجههم للتيسير عليهم لممارسة حقهم الدستوري لاختيار قائد الدولة المصرية.

كانت غرفة عمليات وزارة الهجرة بدأت منذ أمس الخميس لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو

ويجري تصويت المصريين بالخارج في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وقد تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على أرقام:
0220543411 - 0220543415

واتساب على أرقام: 01004114672 - 01069613755

صفحة فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration

 

البريد الإلكتروني: egyptiansabroad@emigration.gov.eg

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