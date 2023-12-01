السنطة يفوز على سكة حديد طنطا برباعية ويواصل صدارة الدرجة الرابعة لكرة القدم

واصل نادي السنطة الرياضي بقيادة الكابتن شفيق عفيفي، المدير الفني، تصدر مجموعة الغربية في دوري الدرجة الرابعة بعد تغلبه اليوم على نادى سكة حديد طنطا داخل ملعب الأخير بنتيجة ٤ - ٣.

يأتي ذلك في إطار منافسات دوري الدرجة الرابعة، التي أقيمت اليوم في الأسبوع الرابع، أحرز أهدف السنطة “رأفت النمر هدفين وعبد الله حجاج وإبراهيم الجمل”.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنطة عند النقطة ١٢ في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق سكة حديد طنطا.



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الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول قوية من جانب فريق السنطة الذي بادر بالهجمات ويحرز هدفه الأول في أول دقيقة ويتعادل سكة حديد طنطا في آخر دقيقة لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.

الشوط الثاني

بدأ السنطة الشوط الثاني بتكثيف الهجمات لسكة حديد طنطا لتحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء صحيحة وعاد السنطة وتعادل ويعود السكة مرة ثانية بضربة جزاء أخرى وهدف لتصبح 3 السكة

ثم يعود السنطة وهدف التعديل ليتعادل الفريقان 3/3 ومرة أخرى من هجمة منظمة يتقدم السنطة لتنتهي المباراة بفوز السنطة بنتيجة ٤ - ٣.

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.