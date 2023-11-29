دوري المحترفين، راية أبو رحاب تخطف الأضواء في مباراة طنطا وجمهورية شبين

دوري المحترفين، نال الحكم المساعد محمد أبورحاب، إشادة جميع المتابعين لمباراة طنطا وجمهورية شبين في دوري المحترفين اليوم الأربعاء بعد اليقظة في اتخاذ قرار احتساب هدف المباراة الوحيد.

وأشار الحكم المساعد، محمد أبورحاب لحكم الساحة باحتساب الكرة هدف لصالح طنطا وتخطي الكرة خط المرمى خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بدوري المحترفين.

ويعد محمد أبو رحاب من الحكام المساعدين الواعدين الذين تعتمد عليهم لجنة الحكام الرئيسية في مباريات الدوري المصري الممتاز أو دوري المحترفين.

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وأدار لقاء جمهورية شبين وطنطا طاقم مكون من

وفاز طنطا علي جمهورية شبين بهدف نظيف أحرزه محمد عاطف في الدقيقة 28.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة



1- حرس الحدود 17 نقطة

2- وادي دجلة 17 نقطة

3- بتروجت 17 نقطة

4- غزل المحلة 17 نقطة

5- لافيينا إف سي 15 نقطة

6- بترول أسيوط 15 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة

8- راية 13 نقطة

9- القناة 12 نقطة

10- طنطا‏ 12 نقطة

11- مكادي 12 نقطة

12- السكة الحديد 12 نقطة

13- دكرنس 12 نقطة

14- بروكسي 12 نقطة

15- وي 11 نقطة

16- أسوان 11 نقطة

17- النجوم 6 نقاط

18- مصر المقاصة 6 نقاط

19- جمهورية شبين 5 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين



بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2 راية

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط

دكرنس 1-1 طنطا

النجوم 1-2 وادي دجلة

مكادي 2-1 القناة



نظام دوري المحترفين



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.