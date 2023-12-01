محافظ الأقصر يتفقد أعمال سير كورنيش النيل بمدينة القرنة

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربى بمركز ومدينة القرنة، وذلك بمرافقة حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، ومصطفى جبريل نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس أحمد منصور مالك شركة النيل للمقاولات والمنفذة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير قرية حسن فتحي.

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مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة

ومن جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفى أن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وإقامة ممشي علي غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو ٩٠٠ متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع انشاء ساحات انتظار للحافلات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشي زجاجي داخل النيل بطول ٣٥ مترا، وتطوير الممشي الرئيسي بطول ٥٠٠ متر كما سيتم انشاء عدد ٢ مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح ١٥٤ م٢ وعدد ٩ بازارات سياحية.

وسيتم عمل ارضيات بمسطح ٢١٥٠٠ م٢ تتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة والبازلت والرخام الأحمر رويال، وانشاء 17 برجولة خشبية و٥١ مقعد خشبى لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر بالإضافة إلى إنشاء عدد ٨٠ مقعد معدنى بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش، كما يشمل المشروع مسطحات خضراء عبارة عن زراعات نجيلة بمسطح حوالي ٤٤٠٠ متر مسطح بالإضافة إلى زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع أجواء المحافظة.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أن مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتى ضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية للأقصر.

كما تفقد محافظ الأقصر، سير الأعمال بمشروع تطوير قرية حسن فتحي، والتقى سيادته بالمواطنين لبحث مشكلاتهم.

مشروع تطوير قرية حسن فتحي

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد منصور، أن مشروع تطوير قرية حسن فتحي يتضمن ٣ مراحل وتشمل المرحلة الأولى ترميم المسجد والمسرح والخان، وانتهت أعمالها، وكانت الجهة الممولة هي اليونسكو، وتمت الأعمال تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة.

وأضاف أن المرحلة الثانية والجاري العمل بها تتضمن ترميم منزل حسن فتحي وإنشاء استراحة لشرطة السياحة، وتطوير الموقع العام الذي يتضمن أعمال إضاءة وتركيب بازلت للأرضيات وعمل مسطحات خضراء، وبنية تحتية للصرف الصحى، والمرحلة الثالثة من المشروع من المقرر أن تشمل ترميم وتطوير سوق حسن فتحي.

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