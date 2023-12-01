غضب بين أهالي قرية شيبة في الشرقية بعد سرقة بوابات المقابر (صور)

تعرضت مقابر قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية للسرقة، حيث استولى لصوص أو خارجين عن القانون على كل ما يمكن بيعه من المقابر ليحققوا مكاسب غير مشروعة برائحة جثث الموتى وتسببوا في إزالة السترة عن الأموات.

سرقة أبواب مقابر شيبة

سرقة أبواب المقابر في الشرقية،فيتو

فيما شهدت القرية الساعات الماضية حالة من الغضب الشديد بعد اكتشاف الأهالي ما حدث بمقابر موتاهم إذ اكتشفوا سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالقبور، مطالبين بسرعة ضبط الجاني ومحاسبته على ما قام به من هذا الفعل الشنيع.

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"محمود خيري" صاحب أحد المقابر يقول إنه تفاجأ باتصال من أحد جيرانه يبلغه فيه أنه اكتشف سرقة البوابات الحديدية الموجودة على مداخل المقابر الخاصة بهم أثناء زيارته هناك وأن العديد من المقابر بدون بوابات بالاضافة لكل ما هو حديد.

سرقة أبواب المقابر في الشرقية،فيتو

وأضاف، أن أهالي القرية وجدوا العديد من البوابات مسروقة والمقابرمفتوحة.

سرقة أبواب المقابر في الشرقية،فيتو

وقاطعه المواطن “السيد علي” موظف من أهالي القرية قائلا، أن تلك الظاهرة قد انتشرت في عدد من مقابر مراكز محافظة الشرقية خلال الفترة الأخيرة إلا أن الوضع جديد على قريتهم، حيث تمت سرقة عدد من أبواب المقابر في مشهد يندى له الجبين.

سرقة أبواب المقابر في الشرقية،فيتو

هذا وطالب أهالي القرية بفتح تحقيق موسع للتصدي لتلك الظاهرة الشنيعة وإلقاء القبض على التشكيل العصابي المتورط في عملية السرقة وضرورة تدخل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومجلس المدينة والأجهزة المعنية الأخرى للعمل على حماية المقابر من اللصوص.

سرقة أبواب المقابر في الشرقية،فيتو

عقوبة المتهمين بسرقة أبواب المقابر في الشرقية

قال الخبير القانوني مصطفي الجاوي، إن ما تقوم به هذه التشكيلات العصابية من سرقات لأبواب المقابر يعتبر سرقة لمال خاص، إذ إن المقابر تعتبر ملكية خاصة لأصحابها، وبالتالي ينطبق في حقهم عقوبة الحبس مع الشغل التي قد تصل إلى ثلاث سنوات والمنصوص عليها في المادة رقم 317 من قانون العقوبات، لكون الجريمة قد ارتكبت بواسطة أكثر من شخصين كما أنها تمت في مكان مسور بحائط وكذلكأيضًا تمت السرقة بواسطة كسر من الخارج.

سرقة أبواب المقابر في الشرقية،فيتو

وأضاف "الجاوي" أن معظم المقابر في مصر تتمتع بوجود أبواب حديدية عليها، ويسعى بعض الخارجين عن القانون إلى سرقتها وإعادة بيعها مرة أخرى بالحالة التي هي عليها أو بيعها خردة للحصول على أي مبالغ مالية.

سرقة أبواب المقابر في الشرقية،فيتو

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