الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقات بمناطق القاهرة

حبس،فيتو
حبس،فيتو

أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة، 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهمين. 

التشكيل الأول

ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلالهم مركبة تروسيكل"بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم باب حديدي – غطاء بالوعة حديدي – عتلة، أجنة حديدية.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقة بالوعات الصرف الصحى بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأدوات حيازتهم وأقروا بسرقة الباب الحديدى من إحدى العقارات بدائرة القسم، وأنهم كانوا فى سبيلهم للتصرف فى المضبوطات لدى (أحد تجار الخردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وعثُر بداخل المخزن ملكه على غطاء بالوعة أخرى إعترف بشرائها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

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التشكيل الثاني

ضبط خفير خصوصي – مقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه بسرقة أجزاء حديدية من أبراج الضغط العالى بدائرة القسم وبحوزته (كمية من القطع الحديدية من متحصلات الواقعة - مجموعة من الأدوات المستخدمة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة مستخدمًا الأدوات المضبوطة.

التشكيل الثالث

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزة أحدهما (مبلغ مالى"عملة أجنبية").

وبفحص السيارة تبين قيامهم بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإستدراج راغبى شراء العملة الأجنبية بالسوق السوداء على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإستيلاء على أموالهم بأسلوب "المغافلة"، وأضافا بقيامهما بتغيير اللوحات المعدنية للحيلولة دون ضبطهما.

التشكيل الرابع

ضبط تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – من بينهم عميل سىء النية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"..وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتفي محمول "من متحصلات نشاطهم"- سيارة "يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامي")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

التشكيل الخامس

ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) حال محاولتهم إرتكاب واقعة سرقة إطار إحدى السيارت.. وبحوزتهم (كوريك - مفتاح عجل).

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ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة

وبمواجهتهم اعترفوا بمزولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" وإرتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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