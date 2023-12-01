الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس مسجل ضبط بحوزته مخدرات ثمنها 10 ملايين جنيه في المرج

حبس،فيتو
حبس،فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس مسجل ضبط بحوزته مواد مخدرة لترويجها على عملائه في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

تبين من التحريات أن المتهم له معلومات جنائية، تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تفيد بنشاط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية لمخدر الأيس «شابو» وزنت 5 كيلو جرام- كمية لمخدر البودر «الحشيش الصناعى» وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون- مبالغ مالية – ميزان حساس.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامى، بينما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(10،100,000 جنيه تقريبًا).

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القبض على شخص بحوزته مخدرات ثمنها 10 ملايين جنيه في المرج

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

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