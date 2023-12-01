سفير مصر برومانيا لـ فيتو: حركة الناخبين متوسطة وتلقينا اتصالات من خارج العاصمة للمشاركة بالانتخابات (صور)

قال السفير المصري برومانيا: إن السفارة شهدت منذ صباح اليوم الجمعة، أول أيام تصويت المصريين بالخارج إقبالا متوسطا على لجان الاقتراع.



وأوضح سفير مصر برومانيا في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الناخبين كانوا في انتظار فتح اللجان قبل بدء موعدها الرسمي بأكثر من نصف ساعة للإدلاء بأصواتهم.



وأشار إلى أن عدد المقبلين علي التصويت ارتفع بعد صلاة الجمعة للمشاركة في الانتخابات، مؤكدا أنه علي الرغم اقتراب اليوم من نهايته إلا أنه مازال هناك إقبال من الناخبين على السفارة المصرية برومانيا للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وأن السفارة تواصل عملها واستقبال الناخبين في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً.



وتابع السفير المصري في رومانيا :إن فتح باب السفارة غدا لاستقبال الناخبين سيتم في الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً،وبعد الغد كذلك، معربًا عن رغبته في زيادة توافد اعداد الناخبين خاصة أن هناك عددا كبيرا من المصريين غير مقيمين في العاصمة بوخاريست، وأنهم تلقوا اتصالات هاتفية للاستفسار عن مواعيد العمل في السفارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأدلى السفير المصرى فى رومانيا مؤيد الضلعى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد دقائق من فتح أبواب السفارة لاستقبال الناخبين المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

Advertisements

كما أدلت بصوتها المستشارة مروة شعير نائب السفير بالإضافة إلى إدلاء المستشار دكتور نادر شبل،قنصل السفارة المصرية برومانيا بصوته.

كما حرص أبناء الجالية المصرية فى رومانيا على المشاركة فى التصويت، وكان أول المصوتين فى الانتخابات اللورد يشار حسن عباس حلمى الذى حضر إلى مقر السفارة فى تمام الساعة 8:15 صباحًا.

كما أدلى الإعلامى الدكتور عبدالله مباشر منسق حركة صوت مصر برومانيا رئيس الاتحاد العام للمصريين برومانيا وسفير الإعلام العربى برومانيا بصوته وسط فرحة بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.