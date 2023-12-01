الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

انتعاشة فنية لـ عايدة رياض فى رمضان 2024

عايدة رياض،فيتو
عايدة رياض،فيتو

تعيش الفنانة عايدة رياض حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في أكثر عمل درامي والذي من المفترض أن يعرض الفترة القادمة.

 

مسلسل بيت الرفاعي


وانضمت  الفنانة عايدة رياض خلال الأيام الماضية لأسرة مسلسل “بيت الرفاعي” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان لعام 2024 المقبل.
 

وتجسد خلاله عايدة رياض دور والدة الفنان أحمد رزق الذي يدخل في معاداة مع الفنان أمير كرارة ضمن الأحداث.

 

أبطال العمل

ويجري المخرج أحمد نادر جلال، جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية وترشيح باقي أبطال العمل، بالإضافة لمعاينة أماكن التصوير المختلفة، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: أمير كرارة وأحمد فؤاد سليم، وسيد رجب، وأحمد رزق، وميرنا جميل ومحمد لطفي وريم مصطفي وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف بيتر ميمي.

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مسلسل إقامة جبرية

كما انتهت عايدة رياض من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “إقامة جبرية” الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة هنا الزاهد.
 

وتجسد الفنانة عايدة رياض في المسلسل دور صيدلانية تعانى من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

 

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية

ويتكون مسلسل "إقامة جبرية" من 10 حلقات، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

العمل من بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. 

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