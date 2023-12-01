الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر

صرف السلع التموينية،
صرف السلع التموينية، فيتو

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

 

توافر السلع التموينية لشهر أغسطس 

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من  6 أشهر، لافتًا إلى أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية.

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وأشار  الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

 

وأوضح الوزير أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقة في عددا من المحافظات، وجاري تطبيقه في باقي المحافظات تباعًا.

 

وكشف وزير التموين عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونيًا.

 

المخزون الاستراتيجي من السلع 

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

 

وقال الوزير: إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

فرض التسعير الجبري للسكر في هذة الحالة

وقال  وزير التموين: إنه سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل لفرض التسعير الجبري لسلعة السكر، وذلك في حال استمرار أزمة ارتفاع أسعار

وأكد وزير التموين أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وانتهاء الأزمة..

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