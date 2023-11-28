الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصادر: التراجع في قرار تأجيل موسم تصدير البرتقال فات أوانه

محطة تصدير وتعبئة
محطة تصدير وتعبئة برتقال،فيتو

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التراجع في موعد تأجيل فتح باب تصدير البرتقال إلى 15 ديسمبر المقبل والصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية التابع لوزارة التجارة والصناعة  أصبح أمرا صعبا وفات أوانه، خاصة وأن أكواد أغلب المزارع والتي تصدرها الإدارة المركزية للحجر الزراعي ضمن منظومة تكويد المزارع، غير جاهزة الآن وهو ما سيتسبب في أزمة كبيرة في حالة فتح باب التصدير في الوقت الحالي.

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تقرير من معهد بحوث البساتين عن نضج البرتقال

ولفت المصدر إلى أن وزير الزراعة السيد القصير قد طلب تقريرا من معهد بحوث البساتين بخصوص موقف زراعات البرتقال ومدى نضجها فسيولوجيا لتكون صالحة للتصدير والحفاظ على سمعة البرتقال المصري في الأسواق العالمية.

زيادة الطلب على البرتقال المصري

ومن جانبه قال أشرف عدلي مصدر فاكهة، إن الحفاظ على سمعة البرتقال المصري تتطلب الإبقاء على قرار تأجيل موعد بدء صادرات البرتقال إلى منتصف ديسمبر، لافتًا إلى أن القرار سيؤدي إلى تصدير منتج برتقال عالي الجودة إلى الأسواق العالمية وهو ما سيترتب عليه زيادة الطلب على البرتقال المصري مرتفع الجودة.

وأضاف أن توجه بعض المصدرين للمطالبة بفتح باب التصدير يعتبر استعجالا غير مبررا لأن الوضع الحالي للبرتقال إنه لم يصل بعد إلى درجات النضج التي يمكن من خلالها التصدير لتلبية ذوق المستورد الاجنبي الذي يطلب جودة محددة في البرتقال من حيث اللون والطعم.

وكشفت تقارير أن مصر صدرت بنهاية الموسم الماضي، نحو 458 ألف طن برتقال إلى أوروبا، بنمو يتجاوز 83% مقارنة بصادرات الموسم السابق له التي لم تتجاوز 214 ألف طن، ليستحوذ البرتقال المصري، على 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال التي سجلت نحو مليون طن خلال الموسم.

ووفق البيانات التاريخية لواردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال، أن صادرات البرتقال المصري إلى الدول الاوربية خلال المواسم العشر الأخيرة نمت بنحو 279%، إذ لم تكن تتجاوز في الموسم التصديري 2013 /2014 نحو 121 ألف طن.
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وزارة الزراعة تصدير البرتقال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الادارة المركزية للحجر الزراعي تكويد المزارع السيد القصير

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