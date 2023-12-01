الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول اتهام طفل بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

طالبت نيابة الجيزة تحريات المباحث حول واقعة اتهام طفل يبلغ من العمر 16 عاما؛ بالاتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، بعد العثور بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية"، للتعرف على وجود وقائع شبيه من عدمه.

 

وباشرت النيابة التحقيقات مع طفل يبلغ من العمر 16 عاما؛ بالاتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية".

 

القبض على طفل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

 

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط طفل، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي كان يستعد لاستبداله بعملة أجنبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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