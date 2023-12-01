الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس الراقصة قشطة بتهمة إدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

حبس الراقصة قشطة،
حبس الراقصة قشطة، فيتو

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع راقصة شهيرة تدعى "قشطة" تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب من داخل ملهى ليلي بالعجوزة، وأمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

استمعت نيابة الجيزة، لأقوال المتهمين بشبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تديرها راقصة تدعى قشطة داخل أحد كباريهات الجيزة، بمنطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين الـ5٠٠٠ لـ١٠٠٠٠ جنيه في الساعة.

 

وفي البداية أنكر المتهمين الاتهامات الموجهة قائلين “ما حصلش إحنا بنشتغل بتصريح وفي كباريهات معروفة ومالناش في الشغل البطال”. 

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وبتضييق الخناقات ومواجهتهم بالتحريات السرية اعترف بعض منهن بممارسة أنشطة منافية للآداب وأنكر البعض الآخر، وانتهت المباحث من محضر التحقيقات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.

 

تفاصيل التحقيق مع الراقصة قشطة بالجيزة


وكشفت التحقيقات الأولية، أن الراقصة تقود أكثر من 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مبالغ مالية من 5 آلاف جنيه حتى أكثر 10 آلاف جنيه في الساعة.

 

القبض على الراقصة قشطة تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب


بدأت الواقعة بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا يفيد قيام راقصة شهيرة تدعى "قشطة" تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب من داخل ملهي ليلي بالعجوزة.

و بإجراء التحريات تبين أن الراقصة تدعي "قشطة" ويعمل معاها 8 سيدات لإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي من داخل ملهي ليلي مجاور لوزارة الشباب والرياضة بالعجوزة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا لارتكابهما الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

 

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