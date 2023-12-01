الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

الشركة القابضة لكهرباء
الشركة القابضة لكهرباء مصر، فيتو

فتحت الشركة القابضة لكهرباء مصر باب تلقي طلبات القبول لعدد من الوظائف الشاغرة للعمل بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، كلٌ حسب النطاق الجغرافي لكل شركة من خريجي كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب تلقي أوراق القبول على موقعها الإلكتروني عن تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة أسبوعين من خلال الرابط التالي
https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/alljobs

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وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

وقالت الشركة إنه بالنسبة للمهندسين، تشمل تخصصات (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، أما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة).

وأشارت الشركة إلى أن تخصصات الفنيين تشمل (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

شروط الوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة أنه يتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:
- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائي - كيميائي) عن ٣٠ عاما، ولوظيفة فني عن ٢٨ عاما خلال فترة الإعلان. 
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها. 
- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

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