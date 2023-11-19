الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

نقابة المهندسين تنظم ورشة عمل عن تركيب واختبار وصيانة وتحديد الأعطال

نقابة المهندسين،فيتو
نقابة المهندسين،فيتو

تنظم لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الجزء الثاني من ورشة عمل بعنوان "تركيب واختبار وصيانة وتحديد الأعطال والتنبؤ بها للكابلات والمحولات ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض"، للمهندس أحمد يونس خبير صيانة واختبار الكابلات والمحولات بشركة أبوظبي لتوزيع الكهرباء.

وحددت لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين أن موعد ورشة العمل يومي الأحد والاثنين ٢٦ و٢٧ نوفمبر الجاري في تمام الساعة 5 مساءً، بقاعة اللواء محمود مغاوري- بالنقابة العامة للمهندسين.

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May be an image of ‎text that says '‎تعلن لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية عن ورشة عمل تحت عنوان تركيب واختبار وصيانة وتحديد الأعطال والتنبؤ بها للكابلات والمحولات ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض للسيد المهندس أحمد/ يونس خبير صيانة واختبار الكابلات والمحولات بشركة أبوظبي لتوزيع الكهرباء الجزء الثأنى يوم الاحد والاثنين -٢٦ ٧٧ نوفمبر الساعة 0: مساء بقاعة اللواء محمود مغاوري بالدور السادس مبنی النقابة العامة برمسيش دكتور محمد اليماني رئيس شعبة الهندسة الكهربائية مهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين مهندس أحمد الشناوي وكيل شعبة الهندسة الكهربائية رئيس لجنة التدريب بالشعبة مهندس محمود عرفات الأمين العام‎'‎
نقابة المهندسين تنظم ورشة عمل "تركيب واختبار وصيانة وتحديد الأعطال"

النبراوي: نقابة المهندسين قدمت نموذجا وطنيا في مساندة الشعب الفلسطيني

أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن اجتماع مجلس النقابة يأتي في وقت بالغ الأهمية، سواء على مستوى الظرف العام القومي أو الظروف النقابية، كونها تأتي في وقت قبل انعقاد الجمعية العمومية التي ستُعقد في الأسبوع الأول من شهر مارس القادم. 

نقابة المهندسين تواصل دعم الشعب الفلسطيني 

وأضاف أن هناك مجموعة من الأمور والمسائل بالغة الأهمية، لا بد من قطع شوط كبير فيها، حيث لا بد من إبرام تعاقدات وتقديم وضع جيد في مشروع أرض سيتي ستارز وأرض مدينة بدر، وكذلك ضرورة الظهور بشكل حضاري وديمقراطي وشفاف خلال انتخابات التجديد النصفي في المرحلة القادمة، مشددًا على ضرورة المحافظة على ما وصلت إليه النقابة من استقلالية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية زووم، لاجتماع المجلس الأعلى للنقابة، بحضور الدكتور هشام سعودى، والدكتور أحمد البدوي - وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حمودة- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد للنقابة.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون النقابة أو الصياغة الجديدة والكاملة للقانون، كونه سيكفل للنقابة كل الإمكانات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي. 

كما عبر المهندس طارق النبراوى، عن شكره وتقديره لمجلس النقابة وهيئة المكتب على دعمهم وإحاطتهم له بالرعاية والاهتمام خلال الفترة الماضية، مما كان له عظيم الأثر فى تحسن حالته الصحية وسرعة تعافيه وشفائه من آثار الحادث الأليم الذى تعرض له.

وفي ختام كلمته، أكد النبراوي أن نقابة المهندسين عبر تاريخها ولسنوات طويلة لم تتخلَّ يومًا عن دورها القومي، وهو ما تجلى فيما قدمته النقابة من خلال هيئة مكتبها ومجلسها الأعلى من دعم للشعب الفلسطيني ضد العدوان الغاشم الذي يتعرض له من قوات الاحتلال، قائلا: "نقابة المهندسين اليوم في مقدمة النقابات المهنية، وتقدم النموذج الواضح للمهنيين المصريين في الدفاع عن الدور الوطني، ومساندة الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض إلى أخطر هجمة بربرية شهدها التاريخ، وإن شاء الله سينتصر نصرًا كبيرًا".

وبعد انتهاء كلمته، أناب نقيب المهندسين، الدكتور هشام سعودي - وكيل النقابة، في إدارة الجلسة، والذى أوضح خلال كلمته أنه تم عقد الاجتماع الثاني لاتحاد المهندسين العرب لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، عبر تقنية زووم، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول وضع بعض الضوابط والاتجاهات الفكرية أو التنظيمية التي يقوم بها الاتحاد لنصرة الشعب الفلسطيني، مقدمًا الشكر للجنة التنفيذية المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للنقابة خلال جلسته الطارئة لدعم الشعب الفلسطيني لما اتخذته من إجراءات فعلية وتنفيذية على أرض الواقع.

 وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمود عرفات أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين قيادة وشعبًا، مستعرضًا كافة الإجراءات الفعلية والتنفيذية التي اتخذتها النقابة لدعم الشعب الفلسطيني إزاء الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، مستنكرًا الصمت والتواطؤ المُخزي للمجتمع الدولي، والدعم السافر الذي تبديه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للكيان الصهيوني.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، بناءً على قرارات المجلس الأعلى في جلسته الطارئة، حيث تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير، وتجهيز قافلة تحمل مستلزمات طبية، وأخرى مواد غذائية، بالإضافة إلى ملابس وأغطية شتوية، وكذلك فتح حساب لجمع تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل ما يشهده الأشقاء في القطاع من أوضاع مأساوية وغير إنسانية جراء العدوان الآثم.

 وأشار الأمين العام للنقابة إلى أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإطلاق حملة تبرع بالدم في كافة مقرات النقابات الفرعية والنوادي، كما تم تنظيم أمسية في حب فلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة القضية الفلسطينية، بحضور الأدباء والفنانين، والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر، كما تمت المشاركة في اجتماعات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وهناك مزيد من الخطوات والمساعي نعمل عليها بالتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب.

واختتم "عرفات"  كلمته بتجديد تحيته لنضال وصمود الشعب الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال، مشددا على أحقيته في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

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