الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد العطاطوة بأرمنت

جانب من اول صلاة
جانب من اول صلاة في المسجد اليوم, فيتو

افتتح  الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة الموفق ١/١٢/٢٠٢٣ مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من تشييدها وعمارتها، وهو مسجد العطاطوة بالرياينة بمركز أرمنت. 

وجاء ذلك بحضور كوكبه من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أرمنت، وقد ارتقى المنبر لإلقاء الخطبة مدير المديرية وكانت بعنوان الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم. 

كما جاء ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى  للشؤون الإسلامية.

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حصاد أنشطة المديرية خلال نوفمبر  2023  

وأعلن  مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، حصاد الانشطه الدعوية والإدارية بمديرية، خلال شهر نوفمبر في مجالات القطاع الديني، المسابقات المتابعة والتقويم، المسابقات، فرش المساجد.

ويأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف  تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

و تم في القطاع الدينى، اعتماد انعقاد الأسبوع الثقافي التاسع والعشرين بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 4 ندوه خلال فعاليات الأسبوع الثقافي سالف الذكر، وعقد عدد 116 درسا من الدروس المنهجيه، وعقد عدد 2264 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفي  للطفل، وعقد عدد 10 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافه، وعقد عدد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، وعقد عدد 24 ندوة علمية  كبرى بالمساجد الكبرى بالمديريه، واعتماد تسييرعدد 2 قافلة دعوية بأوقاف الأقصر إلى مساجد إدارتي الأوقاف القرنة وبالبياضية، وعقد عدد 4 ندوة للدروس الفقهية بالمساجد الكبرى بالمديرية.

وفي مجال المسابقات، تم عقد عدد مسابقة تقدم لها  60 متسابقا، أما في مجال فرش المساجد، تم  فرش مسجد الشيخ الطيب بقامولا بالقرنة بمساحه 108 متر بسجاد المحراب الجديد، تم فرش مسجد الأنوار المحمدية بالبعيرات بالقرنه بمساحة 137108 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد العومى بقامولا بالقرنة بمساحة 140 مترا بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد العطاطوة بالرياينة بارمنت بمساحة 300 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد العبابدة بالعديسات قبلى بالطود بمساحة 315 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد احمد عبد الكريم بالمحاميد قبلى أرمنت بمساحة 99 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد على بن ابى طالب بالغواربة بمساحة 157 مترا بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد العنانيه بالنمسا بمساحة 260 مترا بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد ابوجوهر بالطود بمساحة 235 متر بسجاد المحراب الجديد.

وفي مجال رعاية العاملين والتقييم، تم إصدار عدد 30 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية، وتم تسليم العمل لعدد 4 خطيب مكافأة على بند التحسين، وفي مجال المتابعة والتقويم، تم إصدار عدد 47 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية.  

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