الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 5 تجار مخدرات بالمنوفية والإسماعيلية

سقوط 5 عناصر اجرامية
سقوط 5 عناصر اجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش،فيتو

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتي أمن (الإسماعيلية، المنوفية) والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن الإسماعيلية
وتم ضبط (3 أشخاص) بدائرة مركز شرطة القصاصين.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن المنوفية
كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم).. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

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أكاديمية الشرطة تستضيف دورة في مجالي مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان للكوادر الأمنية

حملات أعلى الطرق تحرر ‏59128 مخالفة مرورية متنوعة

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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