جهاز الشروق يعلن أسماء الفائزين بمشروع شارع الشباب

عقد جهاز مدينة الشروق القرعة العلنية اليدوية لتخصيص البارتيشنات الشاغرة "بمشروع شارع شباب الشروق" بمشاركة المتقدمين تحقيقًا لمبدأ الشفافية فيما بينهم بهدف توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المدينة لتقديم أنشطة مختلفة ومنها المأكولات والمشروبات.



وقال المهندس على سعد رئيس الجهاز أن فتح باب التقديم لتلك المواقع كان فى 21/9/2023 وبلغ عدد المتقدمين (320) متقدما.

وأوضح أن اللجنة المشكلة من أعضاء من الجهاز فرزت الطلبات وفحصت المستندات طبقًا للاشتراطات والضوابط المعلن عنها ومنها على سبيل المثال لا الحصر بأن يكون من المقيمين بالمدينة وألا يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص

وبلغ عدد من إنطبقت عليهم الشروط (280) متقدما يشملهم الحالات الخاصة وتم اختيار خمسة عشر متقدم أساسى بالإضافة إلى ذات العدد احتياطي حيث أنه فى حالة عدم إلتزام الأساسى بالتشغيل خلال شهر من تاريخ القرعة يتم تسليم الموقع للاحتياطى.



وكشف رئيس الجهاز عن أسماء الفائزين الأساسيين لكل نشاط حيث جاء نشاط مشروبات حالات خاصة من نصيب، محمد عادل محمد "(3) معارض حالات خاصة لكل من جابر حسن أحمد، إبراهيم محمد غريب، محمد سعيد حامد "مأكولات" أحمد مصطفى شاكر "(2) مشروبات "إسلام نبيل عبدالظاهر، ريهام يحى محمد "(2) فضيات" أيه هانى شوقى، محمد هانى محمد "إصلاح ملابس" نوال أحمد حمدى "نجف واكسسوارت كهرباء "محمد أحمد غريب "ستائر "ايه محمد محمود "اكسسورات وهاند ميد" رشا فؤاد محمد "خدمات محمول" مروه حسن أحمد "بيع ألعاب" ساره محمود حسن أما بالنسبة لقائمة الإحتياطى بذات الترتيب السابق طبقًا للنشاط هم "خالد أبو بكر محمد، إسلام محمد فاروق، وفاء عبدالهادى عبدالمعبود،محمود عبدالعزيز عبدالنبى، شروق سمير محمد، دينا محمد عبدالمجيد،على محمد أحمد، محمد محمد مصطفى، محمود وليد على،محمد أحمد محمد، محمد رضا عبدالمنعم، عبدالواحد عبدالهادى عرفة، أمل جمال محمد، نجلاء فهمى الدسوقى،مها عبدالرحمن محمد

وأكد رئيس الجهاز بأنه تم التوسع فى الأنشطة بخلاف الأطعمة والمشروبات بهدف تحقيق وسائل الجذب والترويج للمشروع وتحقيقًا لرغبات المواطنين فى إتاحة الأنشطة الخدميه المختلفه بالمشروع.

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وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الموقف التنفيذي لـ ٥٢٥٦ وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، والجاري تنفيذها ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين "محور متوسطي الدخل" بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يتكون من عدد ٢١٩ عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين (١٠٠ - ١١٠ - ١٢٠ م٢)، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات والخدمات بالمشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد مصطفى، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع سكن كل المصريين - محور متوسطي الدخل بالمدينة، ضمن الجولات الدورية، لمتابعة الأعمال الجارية.