استعدادات مكثفة بمحليات الدقهلية لاستقبال الانتخابات الرئاسية (صور)

ترأس اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية جولات لمتابعة اعمال لجنة المرور على اللجان الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

و تشهد محليات الدقهلية جهود مكثفة بالمراكز والمدن والأحياء للمرور علي اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر القادم..

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية بالمحافظات.

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ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصلت أعمال لجنة المرور علي اللجان الانتخابية برئاسة اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة بمشاركة محسن طة مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة والسادة رؤساء الوحدات المحلية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تواصلت اعمال لجان المرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر القادم.

وقال "مختار" إن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب..

وفي هذا الصدد تابع "مختار" أعمال المرور علي اللجان الانتخابية بمراكز ومدن محلة دمنة والمنصورة وتمي الأمديد وميت سلسيل وبلقاس وميت غمر وشربين والمنزلة وحي غرب المنصورة حيث تم التأكد من كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية علي اكمل وجه والتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وقال "مختار" أدعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري مؤكدا على أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا مااثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية..

جدير بالذكر أن أعمال المرور على اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والأحياء المشار اليها تم تنفيذها بإشراف ومتابعة رؤساء المراكز والنواب بها ففي محلة دمنه تم المرور باشراف ومشاركة المهندسة رابحه دياب رئيس المدينة وفي مركز المنصورة بإشراف ومشاركة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة وفي تمي الامديد بإشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة وفي ميت سلسيل باشراف ومتابعة اللواء صبري سليمان رئيس المركز والمدينة وفي بلقاس تم المرور باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي وفي ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء محمود ضياء الدين، وفي شربين بإشراف ومتابعة اللواء عادل توفيق برغش رئيس المركز المركز والمدينة وفي المنزلة باشراف ومتابعة المحاسب السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وفي حي غرب المنصورة بإشراف ومتابعة محمد امين رئيس حي غرب المنصورة، بينما كانت لجنه المرور برئاسة السكرتير المساعد قد قامت بالمرور على الجان الانتخابية بمركزي المنصورة ومدينة محلة دمنه بعضوية مديرى الادارات التعلمية ومديري المدارس التى بهااللجان في كل من محلة الدمنه والمنصورة.