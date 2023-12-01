الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

281 معدة هندسية تستعد للتعامل مع سيناريوهات مواجهة الأزمات في الأقصر

جانب من المعدات والسيارات،
جانب من المعدات والسيارات، فيتو

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كل من السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي، ومحسن الشامى مدير إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ، بالتنسبق مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الحملة الميكانيكية، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومديرية الري، والإسعاف، والحماية المدنية، لتنفيذ اصطفاف المعدات والسيارات من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، إستعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول، وذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات.

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وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما تم التوجيه بالمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة هانى محمد عبدالوهاب، وعضوية السيد سباعى، والمهندس ريمون راجح.

وأضحت السكرتير العام للمحافظة، أن إجمالي المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإصطفاف وصلت إلى ٢٨١معدة وسيارة.

وأكدت على أن هناك متابعة دورية من معالي محافظ الأقصر لأعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

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