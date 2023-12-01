الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل الصحة بالبحيرة يتابع العمل بوحدات الإسعاف بالتوفيقية والحجناية 

تفقد سيارة الإسعاف
تفقد سيارة الإسعاف بالبحيرة، فيتو

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن سيارات الإسعاف بنطاق المحافظة  بها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وعلى أهبة الإستعداد لأي أمور طارئة، بناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر، أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
 

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جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، لعمل وحدتي الإسعاف بالتوفيقية بإيتاي البارود  وبرج الحجناية بدمنهور، حيث تفقد سيارات الإسعاف المتواجدة فى الوحدتين من الداخل واطمأن على تجهيزاتها .

أشار الدكتور جميعة، من أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وكل ما  يتعلق بالأمور الطارئة، وأن الجميع على أهبة الإستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان، وأن السيارات مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع .

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،  خلال جولته بوحدتي الإسعاف بالتوفيقية وبالحجناية، وبجميع العاملين بهيئة الإسعاف  المصرية، ووجه الشكر لكافة القائمين على العمل بها على مجهوداتهم المتعددة لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين.

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اسعاف صحة البحيرة إيتاى البارود وكيل الوزارة

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