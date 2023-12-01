الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ملك الأردن في قمة المناخ 28: يجب التصدي لخطر انعدام الأمن الغذائي في غزة

العاهل الأردنى الملك
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، فيتو

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إن التهديدات المناخية باتت أكثر خطرا، وأن سكان غزة يعانون نقصا في المياه والغذاء. 

في هذا السياق، تابع ملك الأردن خلال كلمته في cop 28، أن الحروب تزيد المخاطر البيئية على مستوى العالم، ولا بد من العمل علي الحد من تداعيات تغير المناخ، موضحًا أنه يجب التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة. 

من ناحية أخرى، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب ٢٨".

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وركز الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة المناخ بدبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقًا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ. 

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