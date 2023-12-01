الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يستعرض جهود الرئاسة المصرية خلال كلمته في قمة المناخ بدبي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب ٢٨".

وركز الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة المناخ بدبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقًا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قمة المناخ بدبي

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