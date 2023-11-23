الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

تجديد حبس المتهم بقتل عامل ديلفري في الشرقية 15 يومًا

جثة شاب عشرينى بالشرقية،فيتو
جثة شاب عشرينى بالشرقية،فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل عامل ديلفري والشروع في قتل أخر بدائرة مركز شرطة أبوحماد 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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جريمة هزت ابوحماد

 تلقى قسم شرطة أبوحماد بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى“محمد.ع” 21 عاما مقيم حى الشيخ ناصر أبوحماد مصاب بجرح طعني بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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 وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتهم ويدعى"محمد.ال"والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما،  فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بمساعدة آخرين بالتعدى علي المجنى عليه وأحد أقاربه ويدعي"إسلام.ال.ح"23 عاما بواسطة آلة حادة “سنجة” نتج عن ذلك إصابة الأول بجرح ذبحي بالرقبة وقطع بالأعصاب والفك والوجه وقطع بالشرايين الخارجية للرقبة فسقط على الأرض مفارقا للحياة فيما أصيب الثاني بجروح خطيرة وجرى نقله لمستشفى أبو حماد المركزى لتلقي العلاج وحالته حرجة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

عقوبة القتل العمد 
 ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

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