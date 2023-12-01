انطلاق مؤتمر الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال بالإسكندرية الأحد المقبل

تنطلق بعد غد "الأحد" أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني LANACOM الذي تنظمه كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية تحت عنوان "الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال".

ويقام المؤتمر تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذة الدكتورة /عبير رفقي، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية.

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وصرحت الدكتورة عبير رفقي عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية -فرع الإسكندرية - بأن المؤتمر يحظى بمشاركة مجموعة من الباحثين من جميع أنحاء العالم بـ 50 ورقة بحثية مختلفة، بالإضافة إلى 4 حلقات نقاشية، وأكثر من 8 متحدثين رئيسيين لهم مكانة علمية وعملية غير مسبوقة دوليًا من 11 دولة منها "كندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا، وهولندا، والولايات المتحدة، وتونس، ونيجيريا ومصر والإمارات العربية المتحدة"، بالإضافة إلى الشراكات الإعلامية والأكاديمية على المستوى المحلي والدولي مثل "جامعة أوتونوما بإسبانيا، جامعة أوتوا بكندا، جامعة زايد، جامعة سيتي بلندن.

وأضافت "رفقي" أن المؤتمر يسعي إلى تسليط الضوء على تأثير رقمنة وسائل الإعلام وأدوات الذكاء الاصطناعي على الاتجاهات الحالية في مجالات الأدب واللغة والسينما والثقافة، من أجل تحسين جودة المحتوى الرقمي لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية إلى جانب تسليط الضوء على تأثير رقمنة وسائل الإعلام على الاتجاهات الحالية ومستقبل الإنسانية وأسلوب الحياة بشكل عام.

وأوضحت أن المؤتمر يناقش محاور متنوعة منها الإعلام الرقمى، الذكاء الاصطناعى، اللغويات التطبيقية، الترجمة الرقمية، الأدب الرقمي، الدراسات الثقافية.