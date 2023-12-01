أبناء الجالية المصرية في بولندا يتوافدون على السفارة للإدلاء بأصواتهم (صور)

انتخابات المصريين بالخارج، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبدء توافد أبناء الجالية المصرية في بولندا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

توافد أبناء الجالية المصرية في بولندا للإدلاء بأصواتهم

وعن انتخابات المصريين بالخارج، تظهر الصور توافد بعض أبناء الجالية المصرية في بولندا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث توافد على السفارة المصرية في بولندا عدد من أبناء الجالية للمشاركة في التصويت، وانتخاب رئيس مصر الجديد.

يذكر أن السفارة المصرية في وارسو وبعض أعضاء الجالية المصرية وممثلي البيت المصري في بولندا شاركوا في اجتماع عقدته السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية في الدول الأوروبية عبر خاصية الفيديوكونفرانس، وبحضور المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، ضمن حملة "شارك بصوتك".

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الجالية المصرية في بولندا، فيتو



وقال السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في بولندا، إن وزارة الهجرة تبذل جهودًا متميزة في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفًا أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت اجتماعا وسفراء مصر في أوروبا، مضيفًا أن الجالية المصرية في بولندا لديها وعي كافٍ وتشارك دائما في مختلف الاستحقاقات، ونحرص على النشر على منصات التواصل الاجتماعي.

جدول انتخابات المصريين في الخارج

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الحالي، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالخارج انطلقت اليوم الجمعة، منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث يدلي المصريين بالخارج بأصواتهم في السفارات والأماكن المخصصة لذلك.

تصويت الجالية المصرية في بولندا، فيتو

وشهدت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين بالخارج إقبال كثيف من أبناء الجالية المصرية في عدد من الدول العربية منها (الكويت، والسعودية، والإمارات وعمان).

وتجرى عملية الاقتراع للمصريين بالخارج في 137 سفارة وقنصلية، في 121 دولة حول العالم، ويتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، 4 مرشحين وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الهيئة الوطنية تتابع انتخابات المصريين في الخارج

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

تصويت الجالية المصرية في بولندا بانتخابات الرئاسة 2024، فيتو



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن متابعة الانتخابات بالخارج يسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

الاماكن المخصصة لانتخابات المصريين بالخارج

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة أما اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

تصويت أحد ابناء الجالية المصرية في بولندا، فيتو



وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.