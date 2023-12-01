الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

الأنبا باخوميوس يترأس اجتماع كهنة إيبارشية البحيرة

كهنة البحيرة، فيتو
كهنة البحيرة، فيتو

ترأس نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اجتماع مجمع كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي أعقبه كلمة لنيافة الأنبا باخوميوس ثم ناقش نيافته مع مجمع الكهنة جدول الأعمال الخاص باللقاء واستعرض الآباء الكهنة نشاط اللجان الفرعية في المجمع.

البابا تواضروس يشارك في احتفالية 130 سنة على الكلية الإكليريكية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بمناسبة مرور ١٣٠ سنة على إعادة افتتاحها والتي أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحت عنوان "جذور وأغصان".

Advertisements

وافتتح قداسة البابا تواضروس مكتبة الكلية قبل بدء الاحتفالية، والتقطت صورة تذكارية لقداسته مع نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وألقى قداسة البابا تواضروس كلمة أكد خلالها على أن الكنيسة تقوم على قدمين هما: التعليم 

والتكريس.

وحدد ثلاث علامات يجب أن يتسم بهم الدارس الإكليريكي، هي: 

١- أن يمتلك الشخصية المتوازنة (روحًا، فكرًا، عقلًا، عاطفةً)

٢- أن يمتلك الشخصية المبدعة

٣- أن يمتلك الشخصية البناءة

وبارك قداسة البابا تواضروس مشروع استكمال ترجمة الكتاب المقدس باللغة القبطية حيث يجري ترجمة سفر المزامير، بعد أن تمت ترجمة البشائر الأربعة.

تضمنت فقرات احتفالية "جذور وأغصان" إلى جانب كلمة نيافة الأنبا ميخائيل، تكريم أساتذة الكلية المتنيحين، وعرض أربعة من مشروعات التخرج وآيات بعدة لغات، ومسرحية باللغة القبطية حملت اسم "بَارُّسِّيا"، واختتمت بتخريج أربعة دفعات من الكلية وتكريم أعضاء هيئة التدريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانبا باخوميوس كهنة إيبارشية البحيرة إيبارشية البحيرة مطران إيبارشية البحيرة كهنة كنيسة القديس مارمرقس

الأكثر قراءة

مواجهات نارية للأهلي في شهر ديسمبر

أول تعليق من الأردن بعد استئناف الاحتلال عدوانه على غزة

ضربة موجعة للدولار الأمريكى، خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع الدولار لـ 42 جنيها بالسوق السوداء، وما هو السعر العادل بالسوق الموازى

تعليق عاجل من قطر على انتهاء الهدنة في قطاع غزة

حالة الطقس غدا السبت 2-12-2023 في مصر

إجراءات جديدة لتيسير استفادة المواطنين من خدمات العلاج على نفقة الدولة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

كتائب القسام تعلن قصف تجمعات لجيش الاحتلال في غزة وإصابة 4 جنود إسرائيليين

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، السبت 2-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

تفسير حلم أكل العنب في المنام وعلاقته بالخير الكثير والشفاء من الأمراض

الإفتاء توضح حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

المزيد
الجريدة الرسمية