الأنبا باخوميوس يترأس اجتماع كهنة إيبارشية البحيرة

ترأس نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اجتماع مجمع كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي أعقبه كلمة لنيافة الأنبا باخوميوس ثم ناقش نيافته مع مجمع الكهنة جدول الأعمال الخاص باللقاء واستعرض الآباء الكهنة نشاط اللجان الفرعية في المجمع.

البابا تواضروس يشارك في احتفالية 130 سنة على الكلية الإكليريكية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بمناسبة مرور ١٣٠ سنة على إعادة افتتاحها والتي أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحت عنوان "جذور وأغصان".

Advertisements

وافتتح قداسة البابا تواضروس مكتبة الكلية قبل بدء الاحتفالية، والتقطت صورة تذكارية لقداسته مع نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وألقى قداسة البابا تواضروس كلمة أكد خلالها على أن الكنيسة تقوم على قدمين هما: التعليم

والتكريس.

وحدد ثلاث علامات يجب أن يتسم بهم الدارس الإكليريكي، هي:

١- أن يمتلك الشخصية المتوازنة (روحًا، فكرًا، عقلًا، عاطفةً)

٢- أن يمتلك الشخصية المبدعة

٣- أن يمتلك الشخصية البناءة

وبارك قداسة البابا تواضروس مشروع استكمال ترجمة الكتاب المقدس باللغة القبطية حيث يجري ترجمة سفر المزامير، بعد أن تمت ترجمة البشائر الأربعة.

تضمنت فقرات احتفالية "جذور وأغصان" إلى جانب كلمة نيافة الأنبا ميخائيل، تكريم أساتذة الكلية المتنيحين، وعرض أربعة من مشروعات التخرج وآيات بعدة لغات، ومسرحية باللغة القبطية حملت اسم "بَارُّسِّيا"، واختتمت بتخريج أربعة دفعات من الكلية وتكريم أعضاء هيئة التدريس.