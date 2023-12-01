رجال سلة الأهلي يواجه سكر قوص في كأس مصر

رجال سلة الأهلي، يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي أولى مبارياته في بطولة كأس مصر عندما يلتقي اليوم الجمعة مع نظيره فريق سكر قوص في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

رجال سلة الأهلي يواجه سكر قوص

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة نادي قنا ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة مشواره نحو لقب البطولة.

وعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.

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رجال سلة الأهلي يتخطى الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين بإياب الدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ورغم التأخر في النتيجة معظم فترات المباراة، إلا أن «رجال سلة الأهلي» نجحوا في العودة وتحقيق فوز مستحق للغاية في الوقت الإضافي بنتيجة ٨٥-٧٩، ليحجز الفريق مقعده في المباراة النهائية.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بما قدمه اللاعبون من أداء مميز ومردود بدني ساهم في العودة بالنتيجة والتأهل إلى النهائي.

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك بدوري المرتبط

وواصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على الزمالك بملعبه ‏بنتيجة 81-66، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.‏

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وقدم اللاعبون أداءً قويًّا ‏ومميزًا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، وشهد اللقاء عدة قرارات مثيرة للجدل من طاقم التحكيم، بصورة ‏أثرت بشكل سلبي على سير اللقاء.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 30-18، ثم تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 43-37، قبل أن يستمر في التفوق بالفترة الثالثة بنتيجة ‏‏60-44، ثم أنهى الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 81-66.‏

كان فريق مرتبط 18 سنة قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 72-56، في ذهاب دور الثمانية من البطولة. ‏