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رياضة

الأهلي 2010 يواجه بورتو السويس اليوم في بطولة منطقة القاهرة

الأهلى 2010، فيتو
الأهلى 2010، فيتو

الأهلى 2010، يلتقى فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠  اليوم مع ضيفه بورتو السويس، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلى 2010 يواجه بورتو السويس


يدخل «أهلي ٢٠١٠» المباراة وفي رصيده ٣٠ نقطة جمعها من الفوز في ١٠ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، مسجلًا ٤٩ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2010

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفني مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازي مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.

أهلي ٢٠٠٧ يخسر بركلات الترجيح أمام زد 

من ناحية أخرى خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧  خارج ملعبه أمام زد ٣ - ١ بركلات الترجيح، بعد تعادلهما ٢ - ٢ في الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت بين الفريقين  على ملعب زد، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

سجل محمد عبد الفتاح «تاحا» هدفي التقدم للأهلي خلال الشوط الأول، وأدرك زد التعادل خلال الشوط الثاني، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها زد بثلاثة أهداف لهدف.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد عاطف - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك أحمد كرم بدلًا من زيدان ناجح، ومصطفى بهجت بدلًا من ياسين عاطف، ومازن هاني بدلًا من محمد عاطف.

بهذه النتيجة اضا٦ف «أهلي ٢٠٠٧» نقطة إلى رصيده ليصل إلى ٣٢ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في ٣ مباريات وخسر بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز «أهلي ٢٠٠٧» على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا وخسر بركلات الترجيح، وتعادل مع زد وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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